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Происшествия
Пенсионерка сгорела в своей квартире в Нижнем Новгороде
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Пенсионерка сгорела в своей квартире в Нижнем Новгороде
Происшествия
Пенсионерка сгорела в своей квартире в Нижнем Новгороде
 /  Пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

Нижний Новгород, 21 ноября. Тело женщины нашли спасатели во время разбора завалов после тушения пожара в областном центре. Трагедия случилась днем в воскресенье.

Как рассказали в региональном МЧС, сообщение о происшествии на пульт дежурного поступило в 13:03. Пожар возник в многоквартирном доме по улице Заярской в Нижнем Новгороде.

«В 14:11 было обнаружено тело погибшей женщины 1955 года рождения. Эвакуировано 12 человек, а том числе трое детей», — рассказали в ведомстве.

Ранее ФАН писал о гибели молодой жительницы Нижегородской области. 24-летняя девушка сгорела в частном доме в Семеновском округе.

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россия пожары происшествия нижегородская область
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