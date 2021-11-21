Неизвестные поджигают автомобили в Нижнем Новгороде: в Сети появилось видео

Нижний Новгород, 21 ноября. Два автомобиля сгорели за одну ночь в Сормовском районе областного центра. Местные жители утверждают, что уничтожение транспортных средств — дело рук злоумышленников. Видео с места обоих инцидентов появилось в паблике «Нижний Новгород. Без цензуры» соцсети «ВКонтакте».

«Похоже, что в Сормово завелся пироман. Две машины за одну ночь сгорели на разных улицах. В обоих случаях предположительно поджог», — написал автор поста.

В региональном МЧС со скоропалительными выводами не спешат. В пресс-службе заверили, что причины пока устанавливаются. Однако один из ночных инцидентов, где в 21:42 сгорел автомобиль на улице Героев космоса, все же прокомментировали.

«Пожарно-спасательные подразделения привлекались по первому рангу пожара. В 21:54 пожар локализован. В 21:55 ликвидировано открытое горение на площади 3 кв. м. В 22:00 пожар полностью ликвидирован», — рассказали в пресс-службе.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

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