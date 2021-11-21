Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 ноября 12:34
12:31
Весь мир
Оман инвестирует в порты с целью стать главными морскими воротами Персидского залива
12:29
Армия
NI: европейская инфраструктура оказалась не готова к переброске танков НАТО
12:27
Происшествия
Баня эко-отеля «Велес» сгорела под Владимиром
12:24
Общество
Валерий Гаркалин провел последние годы жизни на грани нищеты
12:22
Происшествия
Двухэтажный особняк сгорел дотла под Череповцом
12:22
Политика
Ведущий Норкин сравнил футбольное «мастерство» Достоевского и сборной России
12:20
Происшествия
Обстрелявший полицейских убийца ликвидирован в Солнечногорске
12:17
Армия
Баранец: способность российских ЗРК С-550 сбивать орбитальные беспилотники X-37 пугает США
12:17
Экономика
Правительство направило 1,1 миллиарда рублей на декабрьские доплаты пенсионерам
12:17
Весь мир
Неделя репрессий в США: Демократическая партия борется с противниками режима
Все новости

Неизвестные поджигают автомобили в Нижнем Новгороде: в Сети появилось видео
Происшествия
Неизвестные поджигают автомобили в Нижнем Новгороде: в Сети появилось видео
Pr Scr vk.com  /  Нижний Новгород | Без цензуры

Нижний Новгород, 21 ноября. Два автомобиля сгорели за одну ночь в Сормовском районе областного центра. Местные жители утверждают, что уничтожение транспортных средств — дело рук злоумышленников. Видео с места обоих инцидентов появилось в паблике «Нижний Новгород. Без цензуры» соцсети «ВКонтакте».

«Похоже, что в Сормово завелся пироман. Две машины за одну ночь сгорели на разных улицах. В обоих случаях предположительно поджог», — написал автор поста.

В региональном МЧС со скоропалительными выводами не спешат. В пресс-службе заверили, что причины пока устанавливаются. Однако один из ночных инцидентов, где в 21:42 сгорел автомобиль на улице Героев космоса, все же прокомментировали.

«Пожарно-спасательные подразделения привлекались по первому рангу пожара. В 21:54 пожар локализован. В 21:55 ликвидировано открытое горение на площади 3 кв. м. В 22:00 пожар полностью ликвидирован», — рассказали в пресс-службе.  

Неизвестные поджигают автомобили в Нижнем Новгороде: в Сети появилось видео
Пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

Ранее ФАН писал о гибели 24-летней девушки в Нижегородской области. Молодая жительница Семеновского округа сгорела в частном доме.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Неизвестные поджигают автомобили в Нижнем Новгороде: в Сети появилось видео
россия пожары нижегородская область
Комментировать