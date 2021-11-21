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Девушка погибла в пожаре в Нижегородской области

  /   Обновлено: 21 ноября 2021 10:20
Происшествия
Девушка погибла в пожаре в Нижегородской области
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Нижний Новгород, 21 ноября. Молодая жительница Нижегородской области заживо сгорела в частном доме. Трагедия произошла в поселке Фанерное Семеновского округа.

Как пояснили ФАН в пресс-службе регионального МЧС, весть об инциденте на пульт дежурного поступила в субботу в 21:39. Чтобы потушить пожар на площади в 108 квадратных метров, огнеборцам понадобилось больше двух часов. Трагедия унесла жизнь 24-летней девушки.

«В качестве причины пожара рассматривается неосторожное обращение с огнем», — рассказали в ведомстве.

Ранее ФАН писал о смерти жителя Нижнего Новгорода. Утопленника выловили в Волге в областном центре.

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