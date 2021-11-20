Четырнадцать человек пострадали в ДТП с автобусом в Нижегородской области

Нижний Новгород, 20 ноября. Автобус с пассажирами вылетел с дороги в Балахнинском районе Нижегородской области, пострадали 14 человек.

Дорожная авария произошла на 333-м километре трассы, ведущей в Нижний Новгород из Ростова. Всего в салоне автобуса находились 35 человек.

Обстоятельства и причины инцидента еще предстоит выяснить. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Аналогичный инцидент произошел в регионе 12 ноября. Пассажирский автобус на автодороге Богородск — Ключищи съехал в кювет. В результате ДТП пострадали шесть человек