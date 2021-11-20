Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 ноября 07:35
07:32
Политика
Политолог Гаспарян обвинил Украину в отсутствии политической мысли
07:29
Общество
Генетик Исаев: прививка от COVID-19 при антителах снижает вероятность осложнений
07:29
Политика
Посольство России призвало США повлиять на Украину для решения конфликта в Донбассе
07:27
Общество
Эксперт «Билайна» Верещагин посоветовал оберегать телефон от перепадов температуры
07:24
Общество
Врач Нуржахан: белковая пища поможет восстановиться после перенесенного COVID-19
07:20
Происшествия
Четырнадцать человек пострадали в ДТП с автобусом в Нижегородской области
07:19
Общество
Сахалинская область оказалась среди лидеров ДФО по числу браков и разводов
07:17
Происшествия
Девочки-подростки пострадали во время аварий с участием снегоходов на Сахалине
07:05
Общество
Олимпийская чемпионка Маргарита Мамун станет членом жюри «Зеленой премии»
07:02
Происшествия
Прокуратура Ямала нашла нарушения на площадке, где ребенок лишился пальца
Все новости

Четырнадцать человек пострадали в ДТП с автобусом в Нижегородской области

Происшествия
Четырнадцать человек пострадали в ДТП с автобусом в Нижегородской области
rosavtodor.gov.ru  /  федеральное дорожное агентство росавтодор

Нижний Новгород, 20 ноября. Автобус с пассажирами вылетел с дороги в Балахнинском районе Нижегородской области, пострадали 14 человек.

Дорожная авария произошла на 333-м километре трассы, ведущей в Нижний Новгород из Ростова. Всего в салоне автобуса находились 35 человек.

Обстоятельства и причины инцидента еще предстоит выяснить. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Аналогичный инцидент произошел в регионе 12 ноября. Пассажирский автобус на автодороге Богородск — Ключищи съехал в кювет. В результате ДТП пострадали шесть человек

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Четырнадцать человек пострадали в ДТП с автобусом в Нижегородской области
дтп автобус нижегородская область
Комментировать