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Житель Нижегородской области разводу предпочел убийство жены
Происшествия
Житель Нижегородской области разводу предпочел убийство жены
 /  Пресс-служба СУ СК РФ по Нижегородской области

Нижний Новгород, 18 ноября. Трагедией завершилась семейная ссора жителей Нижегородской области. Мужчина зарезал жену из-за нежелания разводиться.

Как рассказали в региональном СУ СК, инцидент произошел в среду в деревне Зуево Борского округа. 55-летний глава семьи во время скандала несколько раз пырнул ножом свою супругу. После жестокой расправы над женщиной преступник скрылся.

«В тот же день на территории Балахнинского района мужчина, подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления, был задержан сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Балахнинскому району», — рассказали в ведомстве.

Овдовевший селянин признался в содеянном. Выяснилось, что поводом для убийства стало заявление женщины о скором разводе.

Ранее ФАН писал о гибели жителя Канавинского района Нижнего Новгорода. Мужчина утонул в Волге. 

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Все новости / Происшествия / Житель Нижегородской области разводу предпочел убийство жены
россия происшествия нижегородская область
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