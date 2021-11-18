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Полицейские овчарки и спаниель из Нижнего Новгорода ищут хозяев
Общество
Полицейские овчарки и спаниель из Нижнего Новгорода ищут хозяев
 /  Пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Нижний Новгород, 18 ноября. Нижегородская полиция ищет хозяев для служебных собак. Десять немецких овчарок и русский спаниель отправляются на заслуженный отдых.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области, питомцы кинологической службы умеют разыскивать людей, могут определять взрывчатку, боеприпасы и наркотики. Они не страдают от всевозможных собачьих болезней. В ведомстве заверили, что Брунгильда, Фортуна, Радость, Шери и Лансер на заботу и ласку будут отвечать лишь преданностью и послушанием.

Полицейские овчарки и спаниель из Нижнего Новгорода ищут хозяев
Пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Полицейские овчарки и спаниель из Нижнего Новгорода ищут хозяев
Пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

«Забрать собаку можно в Центре кинологической службы ГУ МВД России по Нижегородской области после собеседования, предварительно договорившись о визите по телефону: (8-831) 268-78-00», — пояснили в ведомстве.

Ранее ФАН писал, что УФСИН по Нижегородской области ищет хозяев для служебных псов. Они служили в колонии №14 больше восьми лет.

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россия собаки животные нижегородская область
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