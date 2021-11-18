Жительница Нижегородской области меняла образы ради кражи колбасы и рыбы

Нижний Новгород, 18 ноября. Жительницу города Арзамас Нижегородской области снова подозревают в многочисленных кражах. Примеряя разные образы, женщина 34 раза уносила неоплаченные товары из местных магазинов.

Как рассказали в пресс-службе регионального МВД, 37-летняя вороватая дама за подобные злодеяния уже не раз сидела на скамье подсудимых и отбывала наказание за решеткой. Весной после освобождения из мест не столь отдаленных она продолжила свой криминальный промысел.

«Женщина смастерила сумку, обложенную изнутри материалом, подавляющим сигнал от антикражных меток, чтобы без проблем выносить товар через «антикражные ворота» в магазинах», — рассказали в правоохранительных органах.

Камеры в магазинах оказались тоже бессильны перед изобретательностью воровки. Каждый раз, отправляясь за новым трофеем, она кардинально меняла свой имидж. В ход шли разные парики и очки, а также эксперименты с фасонами и сочетанием цветов в одежде. В «волшебной» сумке она прятала одежду, колбасы, сыры, рыбу, сладости, духи и сразу же несла свой улов на рынок для продажи.

«Сотрудники полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили личность женщины, причастной к совершению серии краж. В отношении подозреваемой возбуждено 34 уголовных дела по части 1 статьи 158 УК РФ (кража)», — сообщили в региональном МВД.

Из магазинов Арзамаса шоплифтерша вынесла товары на общую сумму почти 100 тысяч рублей.

Ранее ФАН писал, что полицейские освободили плененную нижегородку. Женщину два дня удерживали в квартире и избивали ранее незнакомые ей мужчины.