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Нижегородская страусиха серьезно пострадала, упав себе же на голову
Общество
Нижегородская страусиха серьезно пострадала, упав себе же на голову
pixabay.com  / 

Нижний Новгород, 18 ноября. Самка страуса покалечилась, упав на свою же голову. Новость об инциденте из мира нижегородских пернатых появилась в Telegram-канале «Нижний №1».

По словам автора поста, инцидент, едва не обернувшийся трагедией, произошел в одной из страусиных ферм области. На место происшествия срочно были вызваны ветеринары.

«Она просто неаккуратно приземлилась — рухнула весом всего тела себе же на голову», — говорится в сообщении.

По нелепой случайности, птица поранила свой глаз и получила закрытую черепно-мозговую травму.

«Осторожнее, ребят, не будьте как этот страус!» — завершил поучительную историю автор поста.

Ранее ФАН писал о голом любителе вечерних прогулок из Нижегородской области. Мужчину в первозданном виде сфотографировали жители города Павлово.

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россия птицы нижегородская область
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