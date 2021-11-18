Нижегородская страусиха серьезно пострадала, упав себе же на голову

Нижний Новгород, 18 ноября. Самка страуса покалечилась, упав на свою же голову. Новость об инциденте из мира нижегородских пернатых появилась в Telegram-канале «Нижний №1».

По словам автора поста, инцидент, едва не обернувшийся трагедией, произошел в одной из страусиных ферм области. На место происшествия срочно были вызваны ветеринары.

«Она просто неаккуратно приземлилась — рухнула весом всего тела себе же на голову», — говорится в сообщении.

По нелепой случайности, птица поранила свой глаз и получила закрытую черепно-мозговую травму.

«Осторожнее, ребят, не будьте как этот страус!» — завершил поучительную историю автор поста.

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