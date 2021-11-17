Утопленника выловили в Волге в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород, 17 ноября. В Нижегородской области в Волге утонул неизвестный мужчина. О трагедии сообщила пресс-служба МЧС по Нижегородской области.

Весть о случившемся в Канавинском районе на пульт дежурного поступила в среду в 19:40. Выехавшие на место инцидента спасатели выловили из Волги утопленника. Личность и возраст погибшего не установлены.

С начала года в реках и озерах Нижегородской области зарегистрировано 102 происшествия, что на 22 больше, чем в прошлом году. Утонули 92 человека. Для сравнения, за 10,5 месяца 2021 года погибло 73 жителя региона.

Ранее ФАН писал о гибели пенсионера в Нижегородской области. Пожилой мужчина погиб, пытаясь перейти реку вброд.