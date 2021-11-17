Нижегородский ЦУР выпустил сказку про QR-коды

Нижний Новгород, 17 ноября. Центр управления регионом и министерство Нижегородской области выпустили первую сказку о реалиях нынешнего времени. Современная «Золушка» появилась в официальном паблике ЦУР в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах — кукольный спектакль-сказка о непростой судьбе Золушки. На этот раз встреча с принцем откладывается не из-за своенравного характера злой мачехи. Карета с кучером — к услугам бедной девушки. Только QR-код для героини не по силам достать даже волшебнице.

«Ну вот, опять весь вечер картошку чистить», — вздохнула с огорчением непривитая от коронавируса Золушка.

Как рассказали ФАН в региональном ЦУР, ремейк сказки — плод труда и фантазии всего коллектива Центра. Специалисты отсняли несколько спектаклей на злободневные темы. Воплотить задумку авторов в жизнь помог Нижегородский академический театр кукол.

В основе всех творений — русские народные и зарубежные произведения. Нижегородский ЦУР планирует размещать их в своем паблике каждый вторник по одной видеозаписи. Темы и названия сказок — пока под секретом. А вот сама продолжительность реализации проекта напрямую зависит от отзывов зрителей.

Ранее ФАН писал, что жителей Дзержинска приобщают к поэзии с помощью граффити. На улицах города появились изображения и строки из стихов Высоцкого, Гафта и Пастернака.