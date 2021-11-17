Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 ноября 18:35
18:33
Политика
Публицист Чаусов: Зачем Боррель подчеркнул невозможность военной помощи Украине со стороны ЕС
18:32
Происшествия
Британский истребитель F-35 рухнул в Средиземное море
18:31
Происшествия
Калининградец скончался, когда хоронил своего домашнего кота
18:31
Шоу-бизнес
Освободившаяся от опеки Бритни Спирс задумалась о рождении третьего ребенка
18:30
Армия
Захарова: готовность Запада оказать военную помощь Киеву противоречит Минским соглашениям
18:28
Общество
Попова: согласие на прививку от COVID-19 не перекладывает всю ответственность на пациента
18:28
Политика
Лукашенко и Меркель договорились о конкретных шагах по решению миграционного кризиса
18:25
Армия
Военнослужащие ВСУ захватили в плен бойца Народной милиции ЛНР
18:25
Общество
Попова призвала сравнить эффективность всех вакцин от COVID-19 в мире
18:21
Происшествия
В Казани после отравления студентов задержали подозреваемых в сбыте контрафактного алкоголя
Все новости

Дзержинка организовала питомник-концлагерь для далматинов в своей квартире
Общество
Дзержинка организовала питомник-концлагерь для далматинов в своей квартире
pixabay.com  / 

Нижний Новгород, 17 ноября. Нижегородские зоозащитники обнаружили очередной концлагерь для собак. Жительница Дзержинска в тесной квартире организовала «элитный» питомник. Об условиях для несчастных животных и «пытках» для соседей ФАН рассказала волонтер группы «Зоопатруль» Лариса Саплина.

«К нам поступил звонок от нашего волонтера из кинологической службы. Выяснилось, что женщина из Дзержинска разводит далматинцев, биглей и содержит в квартире питомник. Она не выгуливает собак, сама редко туда приходит. А от их истошного воя постоянно страдают другие жители дома», — пояснила зоозащитница.

Дзержинка организовала питомник-концлагерь для далматинов в своей квартире
Федеральное агентство новостей / Лариса Саплина

Выехавшие на место волонтеры наведались к соседям четвероногих обитателей многоэтажки. Жильцы за долгие годы устали от бесконечного лая собак. Больше всех не повезло собственникам квартиры на первом этаже — с их потолка постоянно сочится желто-коричневая жидкость. А вынужденная бессонница плохо сказывается на здоровье как пожилых, так и молодежи.

«Не могу спать, собаки лают очень сильно. В прошлую ночь было что-то страшное. В 3:00 они так завизжали, даже страшно предположить, что с ними было. Два часа это длилось», — поделилась одна из жительниц дома.

Узнав о ночных «приключениях» соседей, волонтер-альпинист залез до уровня злосчастной квартиры и заглянул в окно. Через грязное стекло так называемого питомника увидел, что собак в квартире бегало много, а миски животных были пусты и перевернуты.

«Мы дождались эту женщину. Пытались поговорить с ней, но так ничего вразумительного не услышали. Жильцы дома обращались и в суд, и в полицию. Только до сих пор ничего не изменилось. Мы сами вызвали правоохранителей, написали заявление и намерены добиться, чтобы собаки, которых продают по 30 и 60 тысяч рублей, жили в нормальных условиях, а соседи могли спокойно спать», — поделилась планами Лариса.

Ранее ФАН писал, что нижегородка устроила концлагерь для собак. Вначале она их содержала в псевдо-приюте, а после пожара перевезла животных в городскую квартиру.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Дзержинка организовала питомник-концлагерь для далматинов в своей квартире
россия животные нижегородская область
Комментировать