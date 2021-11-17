Дзержинка организовала питомник-концлагерь для далматинов в своей квартире

Нижний Новгород, 17 ноября. Нижегородские зоозащитники обнаружили очередной концлагерь для собак. Жительница Дзержинска в тесной квартире организовала «элитный» питомник. Об условиях для несчастных животных и «пытках» для соседей ФАН рассказала волонтер группы «Зоопатруль» Лариса Саплина.

«К нам поступил звонок от нашего волонтера из кинологической службы. Выяснилось, что женщина из Дзержинска разводит далматинцев, биглей и содержит в квартире питомник. Она не выгуливает собак, сама редко туда приходит. А от их истошного воя постоянно страдают другие жители дома», — пояснила зоозащитница.

Федеральное агентство новостей / Лариса Саплина

Выехавшие на место волонтеры наведались к соседям четвероногих обитателей многоэтажки. Жильцы за долгие годы устали от бесконечного лая собак. Больше всех не повезло собственникам квартиры на первом этаже — с их потолка постоянно сочится желто-коричневая жидкость. А вынужденная бессонница плохо сказывается на здоровье как пожилых, так и молодежи.

«Не могу спать, собаки лают очень сильно. В прошлую ночь было что-то страшное. В 3:00 они так завизжали, даже страшно предположить, что с ними было. Два часа это длилось», — поделилась одна из жительниц дома.

Узнав о ночных «приключениях» соседей, волонтер-альпинист залез до уровня злосчастной квартиры и заглянул в окно. Через грязное стекло так называемого питомника увидел, что собак в квартире бегало много, а миски животных были пусты и перевернуты.

«Мы дождались эту женщину. Пытались поговорить с ней, но так ничего вразумительного не услышали. Жильцы дома обращались и в суд, и в полицию. Только до сих пор ничего не изменилось. Мы сами вызвали правоохранителей, написали заявление и намерены добиться, чтобы собаки, которых продают по 30 и 60 тысяч рублей, жили в нормальных условиях, а соседи могли спокойно спать», — поделилась планами Лариса.

Ранее ФАН писал, что нижегородка устроила концлагерь для собак. Вначале она их содержала в псевдо-приюте, а после пожара перевезла животных в городскую квартиру.