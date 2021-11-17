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Нижегородские полицейские спасли плененную женщину
Происшествия
Нижегородские полицейские спасли плененную женщину
52.мвд.рф  /  Пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Нижний Новгород, 17 ноября. Жительница областной столицы оказалась в плену у своих земляков. Из злосчастной квартиры ее вызволили двое полицейских.

Как пояснили в пресс-службе регионального МВД, участковые Андрей Ожиганов и Илья Горяев во время обхода территории услышали истошные крики. На балконе одного из домов стояла женщина и просила о помощи. Выяснилось, что жертва «захватчиков» попала в беду, о чем неосторожно обмолвилась при незнакомых мужчинах. Двое вызвались помочь, после чего последовало от них приглашение в гости.

«Уже находясь в квартире, один из мужчин стал ее избивать и совершил в отношении нее противоправные действия. Утром оба мужчины ушли и заперли ее в квартире, предварительно забрав телефон», — рассказали в ГУ МВД по Нижегородской области.

«Мы поднялись на пятый этаж, установили, где находится эта женщина. Далее в подъезд вошел неизвестный мужчина, который вызвал у меня подозрения. Оказалось, что он является собственником квартиры», — пояснил участковый уполномоченный полиции ОП №4 УМВД России по г. Нижнему Новгороду Илья Горяев.

Владельцу жилья пришлось открыть дверь, освободить плененную женщину и описать внешний вид своего подельника. Второй злодей обнаружился прямо у входа в подъезд в толпе зевак. Он тоже был задержан полицейскими. Обоих сотрудников правоохранительных органов наградит начальство регионального УМВД.

Ранее ФАН писал о задержании руководителей фирмы, занимающейся твердыми бытовыми отходами в Нижегородской области. Мужчины платили сотруднику полигона за беспрепятственный завоз опасного мусора.

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