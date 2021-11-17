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Голый мужчина разгуливал по городу в Нижегородской области
Общество
Голый мужчина разгуливал по городу в Нижегородской области
vk.com  /  Нижний Новгород | Без цензуры

Нижний Новгород, 17 ноября. Нижегородцев взволновал внешний вид одного из любителей вечерних прогулок в городе Павлово. Мужчина вышел на улицу совершенно голым. Фото с возмутителем покоя местных жителей появилось в паблике «Нижний Новгород. Без цензуры» соцсети «ВКонтакте».

На одном из снимков молодой человек стоит на тротуаре с явным намерением перейти дорогу. На следующем фото неизвестный бегун пытается скрыться от любопытных глаз и камеры автора. Пользователи предположили, что столь смелые прогулки в первозданном виде — результат губительного действия азартных игр. Нашлось место и старому анекдоту на тему внезапно вернувшегося из командировки супруга возлюбленной.

Голый мужчина разгуливал по городу в Нижегородской области
vk.com / Нижний Новгород | Без цензуры

«В карты что ли проиграл?» — прокомментировал пост Алексей А.

«А наблюдающий не спросил, может хоть тряпочку надо было дать? Холодно же», — с досадой поинтересовалась Яна Ф.

Ранее ФАН писал о голой жительнице Казани. Девушка без одежды вышла на дорогу и передвигалась между автомобилями.  

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