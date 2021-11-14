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Три человека пострадали в серьезном ДТП в Нижегородской области, появилось видео

  /   Обновлено: 14 ноября 2021 19:34
Происшествия
Три человека пострадали в серьезном ДТП в Нижегородской области, появилось видео
 /  Пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Нижний Новгород, 14 ноября. Четыре автомобиля столкнулись близ ЖК «Smart City» в Нижегородской области. Видео с места инцидента очевидцы поделились в паблике «Нижний Новгород. Без цензуры».

Как пояснили в пресс-службе регионального ГУ МВД, авария произошла в воскресенье в 16:50 на 445 километре автотрассы Ряжск — Касимов — Муром — Нижний Новгород.

«Водитель 1959 года рождения, управляя автомобилем Lada Priora, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с автомобилями Lada Priora, Volkswagen и Renault», — поделились подробностями в ведомстве.

По информации дорожных полицейских, оба водителя отечественных авто и один из пассажиров оказались в больнице. В обстоятельствах разбираются правоохранители. По словам очевидцев, в обе стороны дороги образовалась пробка.

Ранее ФАН писал о смертельной аварии в Нижегородской области. В Лысковском районе столкнулись пять грузовиков и один легковой автомобиль.

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