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Нижегородские энтузиасты обеспечили жилплощадью краснокнижных сов
Общество
Нижегородские энтузиасты обеспечили жилплощадью краснокнижных сов
instagram.com  /  @semenowsergej

Нижний Новгород, 14 ноября. Нижегородские краснокнижные совы «отмечают» новоселье. Для них в борских лесах развесили 90 домиков. Жилье построили орнитолог и фотоохотник Сергей Семенов и его товарищ исследователь Дмитрий Учаев. Друзья путешествуют по области в поисках новых мест для ящиков.

«Я вешаю совятники с 2016 года. Но первые заселения сов случились только этой весной. В такой гнездовой ящик на самом деле могут селиться не только совы. В моих ящиках гнездились сойки и мухоловка. Также их могут использовать для временного укрытия как дятлы, клинтухи, так и куницы, сони, летучие мыши. Также сами совы вне гнездового периода иногда используют их в качестве временного укрытия», — поделился с ФАН Сергей Семенов.

Нижегородские энтузиасты обеспечили жилплощадью редких сов
instagram.com / @semenowsergej

В деле развешивания совятников Сергей — не первопроходец, а способный ученик нижегородского орнитолога Алексея Левашкина. Нужные знания и наставления от более опытного коллеги он получил пять лет назад.

«К тому времени я уже пару лет увлекался фотоохотой и наблюдением за птицами. Мысли о том, что такую неуловимую птицу, как сова, можно привлечь в искусственное гнездовье, а потом понаблюдать поближе за ее жизнью, не давали покоя. Мастерил и скворечники, и синичники. Но для сов как-то само собой получается больше делать. Не знаю даже, почему», — рассказал молодой человек.

Нижегородские энтузиасты обеспечили жилплощадью редких сов
instagram.com / @semenowsergej

В арсенале плотника-самоучки как советские, так и современные методички по изготовлению и размещению домов для разных видов птиц. Обширная информация об искусственных гнездовьях есть и на сайте Российской сети изучения и охраны пернатых хищников.

«Разные совы разных размеров обитают в разных местах. Соответственно, и совятники разные для них, и места развески тоже», — добавил Сергей.

Нижегородские энтузиасты обеспечили жилплощадью редких сов
instagram.com / @semenowsergej

По словам молодого человека, вешать ящики нужно осенью. Птицы заводят птенцов весной, а вот будущую жилплощадь для совиной семьи могут приглядеть еще задолго до зимних месяцев. Тратить силы и время на строительство гнезд совы по природе своей не приучены. Для них проще завладеть жильем других птиц или же заселиться в дупле. Тут-то на выручку пернатым «бездельникам» приходят орнитологи с навыками плотников.

Ранее ФАН писал, что бродячие кошки и собаки из Нижнего Новгорода начинают новую жизнь в приюте. Сотрудники котопесокафе «Мурррчим» заботятся о новых питомцах и находят им хозяев из числа своих посетителей.

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