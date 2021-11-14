Нижегородка со скандалом пыталась выгнать из автобуса пассажиров без масок

Нижний Новгород, 14 ноября. В областной столице в эпицентре скандала оказались антимасочники. Разгневанная нижегородка пыталась выгнать их из автобуса из-за наплевательского отношения к здоровью других пассажиров. Видео со скандалом появилось в Telegram-канале «Нижний №1».

На кадрах разъяренная женщина во всеуслышание объявила о том, что взрослый и малолетний пассажиры разъезжают в общественном транспорте без средств индивидуальной защиты.

«Выходи, и ты выходи! Либо идете, либо я полицию вызываю. Надеваем быстро маску!» — обозначила условия женщина.

На выпады бдительной горожанки пассажиры ответили, что и ее дети сидят в автобусе тоже без масок. Скандалистку попросили не отвлекать водителя и, указав на ее, возможно, нетрезвое состояние, пригрозили обратиться в подразделение по делам несовершеннолетних.

Ранее ФАН писал о нижегородских зацеперах. Юрист рассказал, что грозит подросткам и их родителям за «оседлание» трамвая.