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Нижегородская область начала сокращать коечный фонд ковидных госпиталей
Общество
Нижегородская область начала сокращать коечный фонд ковидных госпиталей
Федеральное агентство новостей  / 

Нижний Новгород, 14 ноября. В Нижегородской области сократилось количество коек для лечения больных коронавирусом. Об этом в воскресенье в своем Instagram заявил заместитель губернатора, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

Как отметил чиновник, число мест для лечения больных коронавирусом в стационарах уменьшили на тысячу коек. Отделения больниц постепенно возвращаются к доковидному режиму работы.

Нижегородская область принялась сокращать коечный фонд ковидных госпиталей
Pr Scr instagram.com / @melikdavidmsk

«За прошедшие сутки скорой медицинской помощью сделано 2782 выезда. Это на 290 вызовов меньше, чем в прошлую субботу. Более 65% вызовов идет от пациентов с симптомами ОРВИ. 1749 вызовов было сделано из муниципальных районов области», — написал Давид Мелик-Гусейнов.

Глава минздрава поблагодарил сторонников вакцинации за помощь в борьбе с COVID-19. По его словам, к всеобщей иммунизации присоединились более 1,4 миллиона жителей региона.

Ранее ФАН писал об улучшении эпидобстановки в Нижегородской области. Медики отметили изменения сразу после завершения первой нерабочей недели.

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