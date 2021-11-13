Юрист рассказал, что грозит нижегородским подросткам-зацеперам

Нижний Новгород, 13 ноября. Нижегородцы обеспокоены воспитанием местных подростков. Школьники на ходу цепляются к трамваю, рискуя в любую минуту распластаться на дороге. Видео с детскими шалостями появилось в паблике «Нижний Новгород. Без цензуры» в соцсети «ВКонтакте».

«Родители, кто узнал своих?! Срочно нужно принять меры пока не произошла трагедия! Улица Черняховского вчера вечером», — написал анонимный пользователь.

На кадрах видно, как двое малолетних зацеперов на ходу «оседлали» трамвай. Во время остановок дети предпочитали переждать наплыв пассажиров, стоя на асфальте. Негодование автора поста разделяют и другие возмущенные подписчики. Однако находятся и те, кто умиляется над создающими аварийную ситуацию детьми.

«Да, ладно. Что такого? И я так катался. Тут еще ничего, а вон некоторые к электричкам прицепляются, по крышам вагонов бегают», — написал Олег Л.

«Хотя бы не сидят за компьютером, а готовятся к реальной трудной жизни», — нашел весомый «плюс» Сергей А.

Как рассказал ФАН юрист Антон Аркайкин, за подобные игры бесстрашным зайцам придется отвечать. Если пассажиру уже исполнилось 16 лет, то ему грозит административная ответственность и штраф, правда, в размере всего 100 рублей. За проделки тех, кто младше, накажут мам и пап по статье «Неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию детей».

«Для привлечения родителей по этой статье полицейским придется доказать, что несовершеннолетние совершили правонарушение ввиду недосмотра родителей и неисполнения ими своих обязанностей. На практике это весьма сложно, но возможно», — пояснил юрист.

Если дети причинят какой-либо ущерб, то за них снова будут отвечать родители. Наказать могут и самих имеющих доход и имущество нарушителей, которым от 14 до 18 лет.

«В случаях, если ребенок в результате своих противоправных действий будет травмирован или получит увечья, то собственник средства повышенной опасности может при определенных обстоятельствах нести гражданско-правовую ответственность с учетом степени вины самого пострадавшего», — добавил Антон Аркайкин.

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