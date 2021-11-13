Монастырь загорелся в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород, 13 ноября. Днем в субботу в областном центре загорелся мужской монастырь. О пожаре журналистам сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

По информации ведомства, сообщение о возгорании на пульт дежурного поступило в 14:12. Огонь был замечен на территории Вознесенского Печерского мужского монастыря, который находится на улице Приволжская Слобода.

«Происходило горение теплицы на площади 40 квадратных метров. В 14:20 пожар был локализован, в 14:48 объявлена полная ликвидация», — рассказали в пресс-службе МЧС.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

В ведомстве уточнили, что во время инцидента никто не пострадал.

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