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«Берег мертвецов» появился в Нижегородской области
Общество
«Берег мертвецов» появился в Нижегородской области
Федеральное агентство новостей  /  Дмитрий Учаев

Нижний Новгород, 13 ноября. Горьковское водохранилище размыло старинные захоронения в Нижегородской области. Берег водоема близ села Покров-Валы усыпан человеческими останками. О жутких находках ФАН рассказал исследователь Дмитрий Учаев.

«Это зрелище не для слабонервных. По берегу разбросаны кости, черепа с зубами. На фоне красивого водохранилища такой ужас. Здесь же можно увидеть огромные валуны, кирпичи», — поделился Дмитрий.

По словам молодого человека, три века назад на этом месте стояла Покровская церковь. О существовании некогда почитаемой святыни сегодня напоминает лишь маленькая часовня. Старинный храм в 1930-е годы настигла участь всех православных объектов. Он был закрыт, а в 1950-е — разрушен.

«Берег мертвецов» появился в Нижегородской области
Федеральное агентство новостей / Дмитрий Учаев

«Берег мертвецов» появился в Нижегородской области
Федеральное агентство новостей / Дмитрий Учаев

«На территории храма находилось церковное кладбище. Основание его ограды можно увидеть и сегодня. Так получилось, что вода в Горьковской ГЭС поднялась и начала размывать старые захоронения, и человеческие останки оголились», — рассказал исследователь.

Жуткие находки Дмитрий не трогает и другим делать этого крайне не советует. И тут дело не в мистической погоне душ усопших. В подобные истории он не верит, однако всегда просит с уважением относиться к историческому прошлому.

«Берег мертвецов» появился в Нижегородской области
Федеральное агентство новостей / Дмитрий Учаев

«Досадно, что со стихией ничего не сделаешь, а сами же люди оставляют здесь мусор. Я своим походам по заброшенным местам посвятил свой блог. Часто бывает такое, что я рассказываю о каком-то объекте, а через год-два он исчезает — либо сам разрушается, либо мародеры растаскивают. Но приятно, что все остается в моем интерактивном интернет-архиве истории», — добавил Дмитрий.

Своими рассказами о подобных местах Дмитрий старается развивать так называемый нестандартный туризм. Ведь гостям региона любопытно узнать не только об облагороженных улицах и строениях. Его авторский блог — еще одно доказательство того, что забытые объекты бывают не менее интересными.

Ранее ФАН писал о туристической тропе в Спасском районе Нижегородской области. Власти планируют водить экскурсии в усадьбу графа Толстого.

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