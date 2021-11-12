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Ушла из жизни бабушка супермодели Натальи Водяновой

  /   Обновлено: 12 ноября 2021 10:47
Общество
Ушла из жизни бабушка супермодели Натальи Водяновой
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Нижний Новгород, 12 ноября. Бабушка известной модели Натальи Водяновой ушла из жизни в возрасте 92 лет. Она резко почувствовала себя плохо. Врачи скорой помощи не смогли помочь женщине.

Печальное известие сообщила фотомодель на своей личной странице в социальной сети Instagram. По словам Водяновой, накануне родные отмечали день рождения бабушки, у которой было плохое самочувствие.

«Однако, увидев приехавшую внучку с детьми, она воспряла, стала просить воды и ее любимых конфеток, от которых отказывалась уже несколько дней... шутила и задавала вопросы», — поделилась Водянова в соцсетях.

Она добавила, что бабушку многие поздравляли с праздником и в честь дня рождения накрыли стол. На следующий день пожилой женщине стало внезапно плохо. Врачи скорой помощи не смогли ей помочь.

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