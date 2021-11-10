Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 ноября 23:04
23:02
Общество
Эндокринолог Тараско предупредила об опасности приема витаминов
22:51
Общество
Мария Бутина рассказала, как отпраздновала свой день рождения
22:46
Политика
Украина в контактной группе по Донбассу попросила наладить поставки угля
22:43
Общество
Полпред России Грызлов: Киев «валяет дурака» на переговорах по конфликту в Донбассе
22:33
Армия
Пентагон заявил Москве о намерениях отстаивать принцип действовать «как посчитает нужным»
22:25
Политика
СНБО заверил в способности Украины справиться с наплывом мигрантов
22:15
Общество
Автоэксперт Моржаретто призвал проверять салоны на навязывание допоборудования
22:08
Происшествия
Медики госпитализировали актера из «Ночного дозора» Игоря Савочкина
22:08
Весь мир
Нацсобрание высоко оценило успехи партии лидера ЦАР по восстановлению страны
22:00
Экономика
Экономисты пояснили, почему Америка беспокоится о высоких ценах на нефть
Все новости

Нижегородские больницы нуждаются в автоволнтерах
Общество
Нижегородские больницы нуждаются в автоволнтерах
 /  НРО ВОД «Волонтеры Победы»

Нижний Новгород, 10 ноября. Дружная команда «Волонтеров Победы» Нижегородской области пополнилась новыми добровольцами. 25 нижегородцев вызвались подвозить врачей к пациентам.

Добровольцев на личных автомобилях можно встретить не только по пути на очередной вызов. Волонтеры развозят медицинские препараты и биоматериалы для анализа.

Чтобы помочь врачам в «разгул» коронавирусной инфекции, не обязательно быть владельцем автотранспорта. Неравнодушных граждан ждут в самих ковидных госпиталях. О нехватке рук в медицинских учреждениях области не раз заявлял глава регионального минздрава Давид Мелик-Гусейнов.

Ранее ФАН писал о волонтерах из Мордовии. Молодогвардейцы приходят к пожилым жителям республики и наводят в их домах порядок.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Нижегородские больницы нуждаются в автоволнтерах
россия нижегородская область волонтеры победы коронавирус
Комментировать