Нижегородские больницы нуждаются в автоволнтерах

Нижний Новгород, 10 ноября. Дружная команда «Волонтеров Победы» Нижегородской области пополнилась новыми добровольцами. 25 нижегородцев вызвались подвозить врачей к пациентам.

Добровольцев на личных автомобилях можно встретить не только по пути на очередной вызов. Волонтеры развозят медицинские препараты и биоматериалы для анализа.

Чтобы помочь врачам в «разгул» коронавирусной инфекции, не обязательно быть владельцем автотранспорта. Неравнодушных граждан ждут в самих ковидных госпиталях. О нехватке рук в медицинских учреждениях области не раз заявлял глава регионального минздрава Давид Мелик-Гусейнов.

Ранее ФАН писал о волонтерах из Мордовии. Молодогвардейцы приходят к пожилым жителям республики и наводят в их домах порядок.