Дзержинцев приобщают к поэзии с помощью граффити с Высоцким, Гафтом и Пастернаком

Нижний Новгород, 10 ноября. Фасады зданий Дзержинска «заиграли» новыми красками. На объектах местных теплоэнергетиков за считанные дни появились портреты Валентина Гафта, Бориса Пастернака и Владимира Высоцкого. Литературную картину дополняют строки из стихов известных поэтов. «Вдохнуть жизнь» в серые строения получилось благодаря совместному проекту компании «Т Плюс» и граффитиста Алексея LexusOne.

«Предложение поучаствовать в реализации проекта «Поэтические граффити» мне показалось очень интересным. Считаю это хорошим, правильным начинанием. Ведь нести культуру в массы — дело благое», — поделился с ФАН Алексей.

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Работы мастера дзержинцы узнают по уникальному почерку. В уличной «галерее» граффитиста десятки портретов легендарных изобретателей, военных и литераторов, изображения животных и пейзажи. За вечно спешащими горожанами наблюдают кошки и львы, киты, медведи и слоны.

«Граффити — это очень увлекательная субкультура, которая дает универсальные возможности для самореализации. У меня оставался недоделанный объект проекта «Город сказка» — фасад дома № 99 на улице Культуры. В ближайшее время планирую его закончить. Только по этому проекту я украсил более полсотни зданий», — рассказал художник.

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По словам Алексея, к созданию нового произведения уличного искусства он приступает без компьютерных разбивок и даже эскизов. 70% успеха удачного рисунка — заслуга навыка импровизации.

«Прежде чем браться за тот или иной объект, приходится согласовывать свои действия не только с жильцами здания, но юридическими лицами, которым принадлежит здание. К примеру, портрет Максима Горького на своем доме хотели видеть 90% жильцов, а владелец цокольного этажей не согласовал проект. Писателя пришлось рисовать на библиотеке», — добавил Алексей.

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Ранее ФАН писал об «огненном» граффити другого художника из Дзержинска. Пожарный Илья Спиченков украшает своими работами здания, заборы и городские троллейбусы.