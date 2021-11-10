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Над Нижним Новгородом нависло «дырокольное» облако
Общество
Над Нижним Новгородом нависло «дырокольное» облако
 /  Ольга Макеева

Нижний Новгород, 10 ноября. Уникальное явление на камеры смартфонов засняли жители областного центра. Над городом появилась «дыра» из облаков. Своими снимками с ФАН поделился Александр М.

Фотографии необычного круга на облачном небе разлетелись по пабликам Нижнего Новгорода. Пользователи строят свои гипотезы о возникновении столь редкого феномена. Одни уверены, что этому явлению должно быть научное объяснение, другие грешат на проделки «штурманов» НЛО.

«Впервые такое явление над Нижним Новгородом я увидел в 2006 году, правда, это было в январе во время сильных морозов. Тогда даже не мог предположить, откуда оно могло взяться. Что бы это ни было, вживую зрелище завораживающее», — поделился Александр.

Над Нижним Новгородом нависло «дырокольное» облако
Федеральное агентство новостей / Александр Молой

Как рассказали ФАН в Мордовском республиканском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на фото — скопление высококучевых чечевицеобразных облаков. Подобное явление хоть и редкое, но не раз уже фиксировалось метеорологами.

«Такую картину можно наблюдать, когда приходит холод, а поверхность земли еще остается теплой. Влага испаряется, поднимается вверх и образует высококучевые чечевицеобразные облака. Если внимательнее присмотреться, можно увидеть в центре круга еще одно солнце — явление гало», — пояснила директор центра Светлана Хлевина.

По словам метеоролога, облака состоят из нескольких ярусов. Из них выпадают осадки в виде мелких снежинок.

Ранее ФАН писал о другом уникальном явлении в Нижегородской области. Над Саровом нависли «серебристые облака».

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россия нижегородская область природное явление
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