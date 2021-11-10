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Пожарный извещатель спас жизни пьяных селян в Нижегородской области
Происшествия
Пожарный извещатель спас жизни пьяных селян в Нижегородской области
 /  Пресс-служба МЧС России по Нижегородской области

Нижний Новгород, 10 ноября. В огне едва не погибли жители Нижегородской области. Пьяную пару разбудил сигнал пожарного извещателя.

Как рассказали в пресс-службе регионального МЧС, селяне из Арефино еще ранним утром устроили праздник в честь именин. К ночи нетрезвая пара изрядно устала и улеглась отдыхать. Сон женщины оказался более чутким. Она услышала сигнал пожарного извещателя. В это время полыхал сарай, а сам дом наполнился дымом. Тогда сожители позвонили в службу спасения. Пожарным справиться с огнем удалось за шесть минут.

Пожарный извещатель спас жизни пьяных селян в Нижегородской области
Пресс-служба МЧС России по Нижегородской области

«В результате происшествия обгорел дом и надворные постройки на общей площади 90 кв. метров, но люди остались живы. Удалось не допустить распространения огня на соседние строения», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Сожители давно были в списках асоциальных личностей. Поэтому администрация Вачского района ровно год назад озаботилась о судьбе легкомысленных селян и самостоятельно установили в их доме автономный пожарный извещатель.

Ранее ФАН писал о гибели пенсионера из Нижегородской области. Мужчина погиб, пытая перейти реку вброд.

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россия пожар происшествие нижегородская область
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