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Нижегородская Академия «Маяк» получит имя советского физика Андрея Сахарова
Общество
Нижегородская Академия «Маяк» получит имя советского физика Андрея Сахарова
wikipedia.org  /  Rukaba/CC BY-SA 4.0

Нижний Новгород, 10 ноября. Торжественная церемония присвоения Академии «Маяк» в Нижнем Новгороде имени советского физика и правозащитника Андрея Сахарова пройдет в среду.

Мероприятие приурочено ко Всемирному дню науки за мир и развитие, который традиционно отмечается 10 ноября. Инициативу о присвоении имени Сахарова учреждению лично согласовал президент России Владимир Путин. Академия «Маяк» представляет собой образовательный центр Росатома.

Участие в торжественной церемонии примут гендиректор государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев, президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев и Марина Сахарова-Либерман. Последняя является внучкой советского физика.

Андрей Сахаров принимал участие в создании первой советской водородной бомбы. Он известен как общественный деятель, народный депутат СССР, автор проекта конституции Союза Советских Республик Европы и Азии. Ученый является лауреатом Нобелевской премии мира за 1975 год за сохранение мира.

Ядерный центр Росатома ранее начал разработку нового боеприпаса для борьбы с беспилотной авиацией и авиабомбами. Он сможет эффективно уничтожать цели за счет повышения площади поражения.

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