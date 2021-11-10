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В Нижегородской области утонул пенсионер, пытавшийся перейти реку вброд
Происшествия
В Нижегородской области утонул пенсионер, пытавшийся перейти реку вброд
pxhere.com  / 

Нижний Новгород, 10 ноября. Жизнь пенсионера трагически оборвалась в Нижегородской области. О гибели мужчины на воде сообщила пресс-служба регионального МЧС.

По информации ведомства, весть о происшествии в Уренском округе на пульт дежурного поступила в среду в 08:15. Спасатели незамедлительно выехали к реке Уста близ поселка Атазик.

«Работниками аварийно-спасательного отряда города Урень с помощью лодки из водоема извлечено тело погибшего мужчины 1952 года рождения», — сообщили в пресс-службе МЧС.

Невольные свидетели инцидента рассказали, что мужчина был пьян, поэтому выбрал кратчайший путь до противоположного берега реки. Однако перейти Усту вброд пенсионер так и не смог. Тело утопленника для проведения всевозможных экспертиз спасатели передали правоохранителям.

Ранее ФАН писал о гибели нижегородца на Оке. Труп мужчины выловили на Нижне-Волжской набережной в областном центре.

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россия происшествия нижегородская область утопленник
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