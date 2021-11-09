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Нижегородка нашла на свалке сундук XIX века с клеймом
Общество
Нижегородка нашла на свалке сундук XIX века с клеймом
Федеральное агентство новостей  / 

Нижний Новгород, 9 ноября. Жительница областной столицы нашла на свалке старинный сундук с клеймом. Девушка узнала его историю и передала находку в музей-заповедник «Щелоковский хутор».

Выходные на Волге для семьи Оксаны З. обернулись прогулкой по свалке, поисками исторических справок и звонками в местные музеи. Внимание рыбаков-любителей привлек сундук, который лежал в куче мусора. Супруги осмотрели находку и обнаружили на боковой стенке клеймо. Надпись гласила: «Ф. Феодара Семеновiча Корешкова бывш. Дворянкiна». Следующим шагом стал поиск информации о владельце сундучного производства XIX века и его наследниках. Далее — передача старинного ящика в музей-заповедник «Щелоковский хутор».

«Просто я — неравнодушный человек, да и сундук с клеймом не каждый день «встретишь». А за клеймом целая история, судьбы и время. Такие вещи должны храниться в музее. Чтобы все могли их видеть. Кстати, у праправнучки Корешкова сохранился только ларец и шкатулка с клеймом. Такой сундук она не видела. Но я ей отправила фото», — поделилась с ФАН Оксана.

Нижегородка нашла на свалке сундук XIX века с клеймом
Федеральное агентство новостей /

Свое производство сундучник Федор Корешков наладил в деревне Вырыпаево Муромского уезда Владимирской губернии. В мастерских предприятия трудились 25 человек. Изделия с клеймом муромской фабрики вывозили для продажи на Нижегородскую ярмарку.

«В коллекции нашего музея — более 20 различных сундуков, но с клеймом был только один. Этот сундук очень похож на нижегородский, но он сделан в Муроме. Клеймо на нем — самое ценное. Эти изделия считаются вещами с родословной. Непосредственно это, скажем, «средней руки». Есть и подороже, и победнее», — рассказала ФАН научный сотрудник музея-заповедника «Щелоковский хутор» Ольга Александрова.

Как пояснила собеседница, сотрудникам музея еще предстоит связаться с наследницей сундучного дела. История удивительной находки со свалки обещает пополниться новыми интересными подробностями.

Ранее ФАН писал, что нижегородцы во время субботника нашли надгробие двоюродного дяди Льва Толстого. Местные чиновники решили открыть туристический маршрут в поместье графа с вековыми кленами.

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