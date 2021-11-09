Нижегородка нашла на свалке сундук XIX века с клеймом

Нижний Новгород, 9 ноября. Жительница областной столицы нашла на свалке старинный сундук с клеймом. Девушка узнала его историю и передала находку в музей-заповедник «Щелоковский хутор».

Выходные на Волге для семьи Оксаны З. обернулись прогулкой по свалке, поисками исторических справок и звонками в местные музеи. Внимание рыбаков-любителей привлек сундук, который лежал в куче мусора. Супруги осмотрели находку и обнаружили на боковой стенке клеймо. Надпись гласила: «Ф. Феодара Семеновiча Корешкова бывш. Дворянкiна». Следующим шагом стал поиск информации о владельце сундучного производства XIX века и его наследниках. Далее — передача старинного ящика в музей-заповедник «Щелоковский хутор».

«Просто я — неравнодушный человек, да и сундук с клеймом не каждый день «встретишь». А за клеймом целая история, судьбы и время. Такие вещи должны храниться в музее. Чтобы все могли их видеть. Кстати, у праправнучки Корешкова сохранился только ларец и шкатулка с клеймом. Такой сундук она не видела. Но я ей отправила фото», — поделилась с ФАН Оксана.

Федеральное агентство новостей /

Свое производство сундучник Федор Корешков наладил в деревне Вырыпаево Муромского уезда Владимирской губернии. В мастерских предприятия трудились 25 человек. Изделия с клеймом муромской фабрики вывозили для продажи на Нижегородскую ярмарку.

«В коллекции нашего музея — более 20 различных сундуков, но с клеймом был только один. Этот сундук очень похож на нижегородский, но он сделан в Муроме. Клеймо на нем — самое ценное. Эти изделия считаются вещами с родословной. Непосредственно это, скажем, «средней руки». Есть и подороже, и победнее», — рассказала ФАН научный сотрудник музея-заповедника «Щелоковский хутор» Ольга Александрова.

Как пояснила собеседница, сотрудникам музея еще предстоит связаться с наследницей сундучного дела. История удивительной находки со свалки обещает пополниться новыми интересными подробностями.

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