Судьба раненого лебедя решается в Нижегородской области

Нижний Новгород, 9 ноября. Нижегородцы обеспокоены судьбой раненого лебедя, который не смог улететь вслед за своим сородичем. Птица осталась на пруду, рискуя погибнуть от сильных морозов.

По словам местных жителей, за парой лебедей 15 лет ухаживал предприниматель. Весной и летом они жили на пруду, а с наступлением морозов мужчина забирал их к себе. Зимовали диковинные птицы в просторном вольере.

В этом году лебединые «хоромы» остались без постояльцев. Хозяин пернатой пары перестал подрезать птицам крылья в надежде на их скорую адаптацию в дикой природе. Один из лебедей покинул родное озеро, а второй так и остался в ожидании морозов. На зов о помощи неравнодушных свидетелей откликнулось региональное министерство лесного хозяйства. В ведомстве заверили, что специалисты осмотрели птицу и связались с ее владельцем.

«Птица была ранена несколько лет назад, в итоге ее лапа срослась неправильно. Плюс ко всему она уже далеко немолода. Поэтому ей сложно передвигаться. В подобных случаях мы не даем животным погибнуть. Мы их определяем либо в наш местный зоопарк «Лимпопо», либо в реабилитационный центр в Подмосковье», — пояснили ФАН в пресс-службе министерства лесного хозяйства Нижегородской области.

Жизнь на пруду для лебедя безопасна до тех пор, пока водоем не покроется коркой льда. Хозяин птицы обещал минлесхозу вернуть питомца в теплый вольер уже к наступлению холодов.

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