Турмаршрут в поместье графа Толстого появится в Нижегородской области

Нижний Новгород, 9 ноября. Администрация Спасского района Нижегородской области планирует облагородить территорию поместья двоюродного дяди Льва Толстого. Одна из достопримечательностей — найденная во время субботника надгробная плита родственника писателя.

Свои ноябрьские выходные местные жители, чиновники и активисты ОНФ посвятили расчистке липовой аллеи в селе Ключищи. Деревья некогда высаживал Сергей Толстой в своем поместье.

Федеральное агентство новостей / Яков Глотов

«Про то, что в Ключищах есть надгробие Толстого, нам рассказали сельчане. Волонтерская группа разыскала семью, на приусадебном участке которой находилась плита. Мы ее извлекли из земли, отмыли. Теперь она ждет своего часа. Поговаривают, что там и бюст когда-то был, но он утерян», — рассказала ФАН начальник управления культуры, молодежи, спорта и туризма администрации Спасского района Елена Синева.

Сергей Толстой родился в 1785 году, а умер — в 1831-м. Имя графа и годы жизни не стерли с камня ни века, ни разрушительные ливни. Все же о подлинности исторической находки можно будет судить только после экспертизы. Останки предка великого писателя до сих пор покоятся в Ключищах. Место захоронения волонтерам показали те же местные жители.

Федеральное агентство новостей / Яков Глотов

«Весной мы планируем начать благоустройство территории поместья Толстого. Установим памятную доску и поклонный крест. Еще здесь будет проходить туристическая тропа к аллее и родникам. Здесь, в нескольких десятках метров, бьют 100 ключей», — добавила Елена Синева.

Ранее ФАН писал об итогах поисковой экспедиции в Нижегородской области. На дне Волги дайверы нашли ядро артиллерии Ивана Грозного.