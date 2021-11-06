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Район Нижегородской области «породнился» с бразильским Тринидаде
Общество
Район Нижегородской области «породнился» с бразильским Тринидаде
wikipedia.org  /  Artem Korzhimanov / CC BY 3.0

Нижний Новгород, 6 ноября. Нижегородские районы продолжают устанавливать дружеские связи со странами БРИКС. На этот раз с бразильским городом Тринидаде побратимом стал Городец.

Стороны подписали соглашение 6 ноября в рамках III Международного муниципального форума стран БРИКС. Городецкий район и его зарубежный побратим будут сотрудничать в сферах экономики, спорта и культуры.

«После стабилизации эпидемиологической обстановки можно начать осуществлять обмен творческими коллективами, спортивными командами. Большой потенциал для сотрудничества есть, конечно же, и в сфере туризма», — заявил глава местного самоуправления Городецкого района Александр Мудров.

Как пояснили в пресс-службе правительства Нижегородской области, муниципалитет первым из районов установил «родственные» связи с представителями Бразилии. На данный момент столица региона нацелена на достижение подобного соглашения о сотрудничестве с бразильским городом Сальвадор.

Ранее ФАН писал, что Дербент и Великий Новгород станут городами-побратимами. Об этом заявил врио главы Дагестана Сергей Меликов.

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россия бразилия нижегородская область побратимство
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