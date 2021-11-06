Пьяный мужчина избил сотрудниц котокафе в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород, 6 ноября. Двое жителей областного центра подбросили котят в местное котопесокафе. Один из них избил сотрудниц заведения. Видео с места инцидента появилось в паблике «Нижний Новгород. Без цензуры» в соцсети «ВКонтакте».

Мужчина и его спутница принесли четверых котят к дверям кафе «Мурррчим» и оставили их. «Заботливые» хозяева периодически посматривали на переноску, чтобы узнать судьбу ненужных питомцев. Перейдя к более решительным действиям, неизвестный попытался занести животных в помещение, однако был застигнут врасплох сотрудницами заведения.

«Просим «Штирлица» пройти к нам для выяснения. Объясняем, что котят принять не можем, у нас их уже очень много. В ответ слышим: «Зачем столько набрали, почему не можете?», — пояснили в «Мурррчим».

Чтобы унять скандалиста, девушки из кафе вызвали полицию и до приезда правоохранителей удерживали его в заведении. По их словам, мужчина был сильно пьян и избил двух сотрудниц. Одну ударил в область живота, другую — несколько раз «приложил» головой об железную дверь. Дебошир был передан в руки правоохранителей.

Гости в «Мурррчим» приходят не только за кофе, но и за усато-хвостатыми «друзьями». В заведении обитают кошки и собаки. При желании из числа постояльцев котопесокафе посетители могут выбрать себе питомца.

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