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Дама в пижаме и тапочках сбежала из пансионата для пожилых в Нижегородской области
Общество
Дама в пижаме и тапочках сбежала из пансионата для пожилых в Нижегородской области
vk.com  /  ПСО «Волонтер НН»

Нижний Новгород, 5 ноября. Нижегородские поисковики второй день ищут пропавшую нижегородку. В среду почти в полночь 32-летняя Евгения Верховская покинула местный пансионат для пожилых в поселке Ильино Володарского района.

Как рассказали ФАН в поисково-спасательном отряде «Волонтер», на временной гостье гериатрического реабилитационного центра были пижама и домашние тапочки. Добровольцы опасаются за жизнь и здоровье женщины. Окруженный болотами и озерами пансионат находится в лесном массиве, а сама его пациентка нуждается в медицинской помощи.

Дама в пижаме и тапочках сбежала из пансионата для пожилых в Нижегородской области
vk.com / ПСО «Волонтер НН»

«Информации о местности, куда она могла бы направиться, у нас нет. На 6 ноября мы запланировали сбор у пансионата. Для поисков нам нужны добровольцы», — рассказала волонтер Людмила.

Ранее ФАН писал о нижегородце, который пешком отправился домой за 200 километров. Свой пеший марафон мужчина планировал завершить в городе Лукоянов.  

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россия нижегородская область поиск пропавших
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