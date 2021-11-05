Дама в пижаме и тапочках сбежала из пансионата для пожилых в Нижегородской области

Нижний Новгород, 5 ноября. Нижегородские поисковики второй день ищут пропавшую нижегородку. В среду почти в полночь 32-летняя Евгения Верховская покинула местный пансионат для пожилых в поселке Ильино Володарского района.

Как рассказали ФАН в поисково-спасательном отряде «Волонтер», на временной гостье гериатрического реабилитационного центра были пижама и домашние тапочки. Добровольцы опасаются за жизнь и здоровье женщины. Окруженный болотами и озерами пансионат находится в лесном массиве, а сама его пациентка нуждается в медицинской помощи.

vk.com / ПСО «Волонтер НН»

«Информации о местности, куда она могла бы направиться, у нас нет. На 6 ноября мы запланировали сбор у пансионата. Для поисков нам нужны добровольцы», — рассказала волонтер Людмила.

Ранее ФАН писал о нижегородце, который пешком отправился домой за 200 километров. Свой пеший марафон мужчина планировал завершить в городе Лукоянов.