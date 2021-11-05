Нижний Новгород, 5 ноября. Жители поселка Пыра городского округа Дзержинск десятки лет безрезультатно борются за проведение природного газа. Три месяца назад они остались и без голубого топлива в емкостях.

Пыру с Дзержинском разделяют всего пять километров. В отличие от своего старшего «соседа», поселок с населением в три тысячи человек лишен благ цивилизации.

«В нашем поселке есть больница, детский сад, школа, многоквартирные дома, а газа нет. Лет 20 назад у нас провели трубы, потом бросили это дело, теперь срезали их. Каждый год обещают, что включат в программу газификации. Но когда это случится, точного ответа никто дать не может», — рассказала о проблеме ФАН местная жительница Мария Г.

Выйти из «энергетического» тупика власти решили альтернативными способами. Долги годы в поселок поставляли газ в емкостях. Три месяца назад оборудование вышло из строя. Однако даже после ремонта долгожданный голубой огонек так и не появился на плитах сельчан.

«Топим печь. Еще готовим на электрических плитах, пользуемся кипятильниками. Еще многодетным семьям выделили участки под строительство. Но там нет ни газа, ни воды. То, что льется из крана, не подходит даже для мытья и стирки», — добавила Мария.

В домах пырян из-за одновременно работающих бытовых приборов проводка не справляется с нагрузкой. Дзержинская администрация заверила — местным жителям страдать осталось недолго. По словам чиновников, поставки газа возобновятся уже 8 ноября. Только вопрос о многострадальном трубопроводе по-прежнему остается открытым.

Ранее ФАН писал о пяти районах Нижегородской области, которых оставили без газа до 2025 года. Жители топят печи дровами, а предприятия работают на мазутном топливе.