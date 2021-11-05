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Пенсионерка погибла в горящем доме в Мордовии
Происшествия
Пенсионерка погибла в горящем доме в Мордовии
 /  Пресс-служба МЧС России по Республике Мордовия

Саранск, 5 ноября. В Лямбирском районе Мордовии ночной пожар унес жизнь пенсионерки. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС. По информации ведомства, трагедия произошла четверг в 3:33 на улице Первомайской села Большая Елховка.

«Сообщение о пожаре поступило от соседа. Мужчина увидел искры и вызвал пожарных, затем начал будить соседей. В ходе тушения пожара в помещении кухни было обнаружено тело женщины 1953 года рождения. Пенсионерка проживала одна, причина пожара устанавливается», — поделились подробностями с ФАН в пресс-службе МЧС по Мордовии.

Пенсионерка погибла в горящем доме в Мордовии
Пресс-служба МЧС России по Республике Мордовия

Пенсионерка погибла в горящем доме в Мордовии
Пресс-служба МЧС России по Республике Мордовия

Ранее ФАН писал о смертельном ДТП в Нижегородской области. В Лысковском районе столкнулись две фуры и легковушка. Один человек погиб, еще один находится в тяжелом состоянии.

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