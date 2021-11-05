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Смертельное ДТП с участием двух фур и легковушки произошло в Нижегородской области
Происшествия
Смертельное ДТП с участием двух фур и легковушки произошло в Нижегородской области
 /  Пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Нижний Новгород, 5 ноября. Смертельная авария с участием двух большегрузов и легкового автомобиля произошла в пятницу в 6:00 Лысковском районе Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Предварительно в результате аварии один человек получил ранения, несовместимые с жизнью, один человек в тяжелом состоянии», — сообщили в ведомстве.

Смертельное ДТП с участием двух фур и легковушки произошло в Нижегородской области
Пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Смертельное ДТП с участием двух фур и легковушки произошло в Нижегородской области
Пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

По информации правоохранительных органов, обстоятельства ДТП выясняют дорожные полицейские. Водителей предупредили, что пробку на месте аварии на трассе М-7 можно миновать, пользуясь объездными путями.

Ранее ФАН писал, что автобус с пассажирами пробил ограждение и едва не вылетел в реку в Нижегородской области. В салоне находились 10 человек.

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