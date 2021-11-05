Полицейский УАЗ «Патриот» вылетел в кювет и перевернулся под Нижним Новгородом

Нижний Новгород, 5 ноября. ДТП с участием служебного автомобиля полиции произошло в районе села Толоконцево городского округа Бор. Об этом сообщили в нижегородском управлении МВД России.

Авария была зафиксирована в минувший четверг. Предварительно установлено, что полицейский автомобиль УАЗ «Патриот» по неустановленной причине съехал в кювет, после чего перевернулся. Фотографиями с места ДТП поделились подписчики сообщества «Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|» во «ВКонтакте».

«Полицейский уазик улетел в с дороги в районе Толоконцево. Очевидцы пишут, что со стороны Бора выросла большая пробка», — говорится в сообщении.

В результате происшествия никто не погиб, о пострадавших не сообщается. Областное ГУ МВД начало проверку по факту произошедшего.

Полицейские Светлограда ранее задержали водителя Mazda, который устроил смертельное ДТП. Мужчина сбил двух пожилых женщин, после чего скрылся с места трагедии.