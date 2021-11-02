Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 ноября 23:56
23:34
Политика
Киев опасается раздачи российских паспортов украинцам
23:33
Политика
Пушков объяснил некомпетентностью инцидент с подлодкой США у берегов Китая
23:28
Происшествия
Жиры в вытяжной трубе спровоцировали пожар в петербургском ресторане
23:24
Происшествия
Популярный боец ММА Артур Кулинский сломал руку своей девушке и избил ее
23:10
Политика
Пушков раскритиковал навязывание «антибелой чуши» американцам
23:09
Спорт
Роспотребнадзор запретил проводить матч «Динамо» с «Краснодаром» в Москве
23:00
Происшествия
Около 1,5 тыс. пассажиров продолжают ждать свои рейсы в аэропорту Нижнего Новгорода
22:58
Политика
Джонсон с уважением отнесся к отсутствию Путина на саммите в Глазго
22:44
Общество
Прокурора Петербурга Сергея Литвиненко отправили в отставку
22:35
Политика
Путин отправил в отставку прокурора Севастополя Большедворского
Все новости

Около 1,5 тыс. пассажиров продолжают ждать свои рейсы в аэропорту Нижнего Новгорода
Происшествия
Около 1,5 тыс. пассажиров продолжают ждать свои рейсы в аэропорту Нижнего Новгорода
Global Look Press  /  Nicolas Economou/ZUMAPRESS.COM

Нижний Новгород, 2 ноября. Около 1,5 тыс. человек все еще остаются в аэропорту Нижнего Новгорода. Об этом сообщил губернатор области Глеб Никитин.

Днем во вторник аэропорт Нижнего Новгорода начал принимать рейсы, которые летели в Москву. Самолеты не могли сесть в столице из-за сильного тумана.

«Сейчас около 1,5 тысячи человек остаются в аэропорту», — сказал Никитин.

Более 33 воздушных судна приземлились на запасном аэродроме Нижнего Новгорода, следовавших из разных российских городов и ближнего зарубежья. Для контроля за ситуацией ранее был сформирован оперативный штаб. Ожидающих рейсы более восьми часов распределяют в гостиницах Нижнего Новгорода. Также обеспечивается трансфер для пассажиров.

Ранее стало известно, что несколько рейсов задержаны в международном аэропорту Челябинска из-за неблагоприятных погодных условий.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Около 1,5 тыс. пассажиров продолжают ждать свои рейсы в аэропорту Нижнего Новгорода
самолет нижний новгород рейс
Комментировать