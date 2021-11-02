Около 1,5 тыс. пассажиров продолжают ждать свои рейсы в аэропорту Нижнего Новгорода

Нижний Новгород, 2 ноября. Около 1,5 тыс. человек все еще остаются в аэропорту Нижнего Новгорода. Об этом сообщил губернатор области Глеб Никитин.

Днем во вторник аэропорт Нижнего Новгорода начал принимать рейсы, которые летели в Москву. Самолеты не могли сесть в столице из-за сильного тумана.

«Сейчас около 1,5 тысячи человек остаются в аэропорту», — сказал Никитин.

Более 33 воздушных судна приземлились на запасном аэродроме Нижнего Новгорода, следовавших из разных российских городов и ближнего зарубежья. Для контроля за ситуацией ранее был сформирован оперативный штаб. Ожидающих рейсы более восьми часов распределяют в гостиницах Нижнего Новгорода. Также обеспечивается трансфер для пассажиров.

Ранее стало известно, что несколько рейсов задержаны в международном аэропорту Челябинска из-за неблагоприятных погодных условий.