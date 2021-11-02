Незрячий парфюмер из Нижнего Новгорода создает собственную линейку духов

Нижний Новгород, 2 ноября. Над созданием собственного бренда духов трудится незрячий нижегородец Роман Кедр. Способность видеть он потерял еще в детстве и, несмотря на инвалидность, смог найти себя в любимом деле.

Мир без лиц, деталей и цветов окружил Романа в девять лет. Теперь перед глазами — только свет и силуэты. В новой жизни не осталось места старым увлечениям, жалости к себе и оправданиям. Он научился читать книги кончиками пальцев, больше слушать и запоминать.

«В моем новом мире нет ничего невозможного, ничего того, с чем я не мог бы справиться. Проблемы с доступной средой — это мелочи. Бывает непросто, но рядом близкие. Любимая супруга Наталья — это моя правая рука, секретарь, стилист, редактор и, конечно же, мои глаза», — поделился с ФАН нижегородец.

Сегодня Роман — успешный психолог, ароматерапевт, бизнес-тренер и крауд-продюсер. Совсем недавно его команда собрала средства на обеспечение качественными тростями незрячих жителей Нижнего Новгорода. А вот в далеком 2007 году выпускник института Лобачевского с красным дипломом психолога, большим багажом знаний и желанием помогать людям мог рассчитывать только на ставку специалиста в школе и зарплату в шесть тысяч рублей.

Из личного архива Романа Кедра /

«Тогда я прошел обучение по направлению ароматерапии. Параллельно занимался продажами. Только даже хорошие деньги мне не могли подарить то удовлетворение, которое давала психология и возможность помогать, используя ароматы. Во время сеанса можно понять, какие проблемы есть у человека в физиологии и психоэмоциональной сфере. Так я бросил продажи», — рассказал Роман Кедр.

Со временем мужчина получил первые заказы на изготовление индивидуальных духов. Список клиентов расширился, а сам Роман начал грезить своей линейкой парфюмерии.

«Клиенты спрашивали, можно ли использовать не просто смесь эфирных масел, а создать духи. Я попробовал, начал получать положительную обратную связь, позже — экспериментировать. Параллельно успел разработать несколько качественных ароматов. Мечтаю и дальше развивать свои профессиональные качества и создать собственный бренд нишевой парфюмерии», — поделился планами собеседник.

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