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Пассажирам рейса S7 пригнали трап спустя 7,5 часов после приземления в Нижнем Новгороде

  /   Обновлено: 02 ноября 2021 17:59
Общество
Пассажирам рейса S7 пригнали трап спустя 7,5 часов после приземления в Нижнем Новгороде
pixabay.com

Нижний Новгород, 2 ноября. Пассажирам одного из авиарейсов до Москвы, который вынужденно приземлился в Нижнем Новгороде из-за тумана, наконец предоставили трап, чтобы покинуть самолет.

Суммарно на борту после приземления люди провели 7,5 часов без возможности выйти. Об этом рассказал пассажир Сергей Веревкин в беседе с Федеральным агентством новостей.

Однако речи о том, что пассажиры смогут оперативно вылететь в Москву, пока не идет. По словам Веревкина, люди рады и тому, что могут выйти из самолета.

Как стало известно ранее, нижегородский аэропорт имени Чкалова долгое время не мог обеспечить трап. По словам пассажиров, на борту кончились вода и еда, в туалете вода также была израсходована. Особенно тяжело в этой ситуации пришлось детям. Многие люди опаздали на пересадки.

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