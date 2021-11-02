Нижний Новгород, 2 ноября. Непростая ситуация сложилась в нижегородском аэропорту Стригино, где приземлился самолет компании S7, следовавший из Кемерово в Москву. В такой же ситуации оказались пассажиры и других рейсов.

Десятки пассажиров уже более семи часов не могут выйти из самолета, приземлившегося в Нижнем Новгороде из-за тумана, накрывшего Московский регион. Аэропорт не может обеспечить трап, а на борту кончились вода и еда.

«Члены экипажа тоже измотаны. Сели в 9:30 примерно. Обещают предоставить трап давно. Обратились в транспортную прокуратуру, они уже и без нас проводят проверку... Пообещали через 20 минут трап, но это уже не в первый раз», — рассказал пассажир Сергей Веревкин Федеральному агентству новостей.

Особенно тяжело приходится детям, которым нечего есть и пить. Вода в туалете закончилась, а ни о каком горячем питании речи в принципе не идет.

Сильный туман, образовавшийся в Москве, ранее привел к возникновению «авиапробки» в нижегородском аэропорту имени Чкалова. Об этом сообщили представители пресс-службы воздушной гавани.