Задержавшихся в нижегородском аэропорту пассажиров разместят в гостиницах

Нижний Новгород, 2 ноября. Правительство Нижегородской области обещало организовать ночлег и питание пассажирам аэропорта имени Чкалова, которые стали «заложниками тумана». Во вторник из-за неблагоприятных погодных условий в областной столице приземлилось 33 воздушных судна, которые направлялись из разных точек России и мира в Москву.

«Для пассажиров, ожидающих вылета рейса более восьми часов в дневное время и более шести часов в ночное время, организуем размещение в гостиницах Нижнего Новгорода», — сообщил министр транспорта и автомобильных дорог региона.

По словам чиновника, чтобы отдохнуть в комфортабельных апартаментах отелей «Волна» и «Русский капитал», достаточно иметь при себе авиабилет.

«Несмотря на повышенную нагрузку, аэропорт обслуживает собственные рейсы строго по расписанию. На данный момент часть самолетов, уходивших на запасной аэродром, уже вылетели в Москву», — сообщили ФАН в пресс-службе аэропорта

Ранее ФАН писал, что в Москве 23 воздушных судна из-за тумана отправились на запасной аэродром. Отменились 140 рейсов.