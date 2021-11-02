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Пьяный водитель без прав протаранил офис банка в Мордовии
Происшествия
Пьяный водитель без прав протаранил офис банка в Мордовии
 /  Пресс-служба Росгвардии по Республике Мордовия

Саранск, 2 ноября. Житель Мордовии на автомобиле протаранил здание банковского офиса. Как выяснили бойцы вневедомственной охраны, мужчина был пьян. К тому же виновник аварии был лишен водительских прав.

Как рассказали ФАН в пресс-службе Росгвардии, инцидент произошел в понедельник на улице Ленина города Рузаевка. В полдень пьяный лихач на легковушке врезался в здание местного офиса финансовой организации.

«В ходе беседы выяснилось, что мужчина, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения хотел припарковаться и перепутал педали», — рассказали в ведомстве.

В пресс-службе пояснили, что пьяный 44-летний житель Мордовии уже не раз попадался в поле зрения правоохранительных органов. Из-за вредной привычки стражи правопорядка лишили его водительского удостоверения.

Ранее ФАН писал, что водитель с пассажирами пробил ограждение и едва не вылетел в реку. Инцидент произошел накануне в Нижнем Новгороде.

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