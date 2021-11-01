Клуб «Серая лошадь» подарил инвалидную коляску травмированному детенышу косули

Нижний Новгород, 1 ноября. Косуленок полностью лишился задней ноги, попав под комбайн на юге Нижегородской области. В клубе «Серая лошадь» травмированному животному сделали инвалидную тележку.

Детеныши Тема и Сема пострадали из-за комбайна. Травмы косуленка Семы оказались не такими серьезными. Малыш уже практически поправился. Однако Теме повезло меньше. Он полностью лишился задней ноги, а на второй оказались повреждены сухожилия, сообщает Telegram-канал Ni Mash.

На помощь пострадавшим животным пришел конный клуб «Серая лошадь», где теперь живут молодые косули. Сотрудники учреждения заказали инвалидную коляску для собак, приспособив ее для Темы. Сейчас детеныш самостоятельно передвигается и осваивает новый девайс.

Житель Башкирии ранее спас косуленка, который остался без мамы. Супруга мужчины обработала рану малыша, которую он получил от крупного хищника. Новый дом для детеныша обустроили в теплом загоне для кроликов.