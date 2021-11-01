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Нижегородец погиб под рухнувшей стеной заброшенного здания
Происшествия
Нижегородец погиб под рухнувшей стеной заброшенного здания
pxhere.com  / 

Нижний Новгород, 1 ноября. Жизнь нижегородца трагически оборвалась в одном из аварийных зданий. Об инциденте рассказал новостной портал «Про город Нижний Новгород» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации интернет-издания, трагедия произошла в Московском районе Нижнего Новгорода. Мужчина искал металлические изделия и оказался под руинами. На него обрушилась кирпичная стена.  В обстоятельствах гибели случайного гостя заброшенного строения будут разбираться следователи.

Ранее ФАН писал о гибели двоих военных в Нижегородской области. Мужчины умерли в гараже, надышавшись угарным газом.

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россия происшествия нижегородская область
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