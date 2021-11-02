Жители города Богородск Нижегородской области буквально задыхаются от смрадного запаха. Дома окутали канализационные «ароматы» вперемешку с химией. Судя по многочисленным заключениям лабораторий, речку Рязанку загрязняют несколько местных предприятий. Однако от штрафов, грандиозных планов и обещаний о реконструкции очистных сооружений чище воздух не становится. В ситуации разбирался ФАН.

Город кожевников

Богородск — уютный городок с многовековой историей. Старинные барские усадьбы по сей день хранят роскошь былых времен, а стены домов зажиточных крестьян напоминают о наследии первых кожевенных дел мастеров. Исторический промысел в руках обычных кустарей приобрел промышленные масштабы.

Сегодня кожевенные заводы стали источником зловоний. Они сливают неочищенные стоки в местную речку Рязанку, которая несет свои воды по всему городу.

Запах химии и коммунальных отходов остается на свежевыстиранном белье, гонит детей домой пуще строгих родителей и через форточку «захватывает» жилище забывчивых горожан.

«Детей и взрослых рвет в прямом смысле слова от удушающего воздуха. Мои родители, живущие в верхней части города, практически все лето жаловались, что невозможно открыть окна, в вечернее и ночное время канализационная вонь с химическим оттенком», — поделилась с ФАН Елена Соловьева.

Татьяна Сурина в Богородск переехала три года назад. Радость от возможности жить в красивом, уютном городе вскоре омрачили неприятные запахи. Тогда женщина написала несколько обращений в разные ведомства.

«Я все средства вложила в строительство. Такой поворот был неожиданным. Обычно запах усиливается вечером в пятницу и на выходных. Я пыталась разрешить проблему, писала несколько обращений. Но пробы воздуха не берут в нерабочее время. Самое страшное, что мы этим дышим», — рассказала ФАН Татьяна.

vk.com / Олег Яшин

Борьба за право дышать

Тогда женщина решила собрать инициативную группу, объединить всех неравнодушных и уже всем вместе «бить тревогу». Идеи у измученных удушливым запахом людей появились самые разные — от обращений в частные лаборатории, до покупки специального прибора для круглосуточного мониторинга состояния воздуха.

За свое законное право дышать чистым воздухом, используя правовые рычаги, борется местный житель Олег Яшин. Мужчина с жалобой на запах от речного потока обратился в региональное министерство экологии и природных ресурсов. Специалисты отобрали пробы воды и пришли к неутешительным выводам: нормы предельно допустимой концентрации опасных веществ превышены в несколько раз.

«Аммоний-ион превышен в 322 раза, сульфат-ион — в 5,1 раза, хлорид-ион в 1,7 раза, фосфат-ион в 2,3 раза, нефтепродукты — в 5 раз, железо общее в 23 раза, сульфиды — в 1900 раз, хром 3+ в 21,4 раза», — рассказали о результатах анализов в ведомстве.

По заключению специалистов, в сбросе нечистот виновато управление водноканализацинного хозяйства Богородской мэрии. Тогда минэколгии снова взялось исследовать воды Рязанки и добилось у предприятия возврата разрешения на сброс сточных вод.

«В 2016 году за водоотведение взялся ООО «Транзит», у которого тоже нет разрешения, а с 2019 года МУП ПУКХ, который тоже не получил нужные документы. Теперь после реорганизации за эти процессы снова будет отвечать управление водноканализационного хозяйства. То есть одна и та же организация будет заниматься и холодной водой, и водоотведением, но снова без разрешения на сброс сточных вод», — пояснил в беседе с ФАН Олег Яшин.

vk.com / Олег Яшин

«Экологический беспредел»

Выяснилось, что долге годы очистные сооружения муниципальных предприятий не могли справиться с водами, поступающими из трех кожевенных заводов: АО «им. А. Ю. Юргенса», ООО «Караван СК» и ООО «Патриот». По результатам судебной экспертизы, отдалившийся от канализационных дел ООО «Транзит» нанес экологии вред на сумму почти в 61 миллион рублей, а кожевники — почти на 19 миллионов рублей.

«В настоящее время природоохранной прокуратурой принимаются меры к повторному расчету ущерба, нанесенного реке Рязанка в результате сброса сточных вод с очистных сооружений в городе Богородск», — пояснили в Нижегородской межрайонной природоохранной прокуратуре.

«Ущерб от этих организаций подсчитан. А ущерб от ПУКХ — нет. Я требую, чтобы посчитали ущерб. Требую возбуждения уголовного дела. Ведь неважно, сколько абонентов подключено к сетям, но на выходе должна быть очищенная вода. Все в курсе экологического беспредела, но он продолжается», — возмутился Олег Яшин.

vk.com / Олег Яшин

Ждите, все будет

Как пояснил ФАН глава городского округа Богородск Александр Сочнев, очистные сооружения были построены в далеком 1978 году. Со временем конструкции изрядно износились, а степень очистки перестала соответствовать современным требованиям законодательства РФ. После долгих судебных тяжб и разбирательств городские коммунальщики решились на реконструкцию очистных в рамках проекта «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология».

«Проведен открытый конкурс на строительство очистных сооружений в городе Богородск и определен победитель ООО «ПРОМГРАЖДАНСТРОЙ». По итогам конкурса заключен контракт от 15.03.2021. Цена контракта 1 258 557 940, 00 руб.», — рассказал Александр Сочнев.

Пока сооружения строятся, жителям еще минимум два года придется дышать парами от опасных сбросов. Местные негодуют: счета за водоотведение приходится оплачивать с учетом очистки сточных вод.

vk.com / Олег Яшин

«Мы видим, что по факту очистка эта не проводится. Получается, нас травят за наши же деньги. Сколько раз просил сделать перерасчет — деньги ни разу не возвращали», — добавил Олег Яшин.

«Я возмущена тем, что с нас берут полноценный налог на имущество. Хотя мы не можем полноправно пользоваться ни участком, ни домом. Мы сидим с закрытыми окнами, даже проветрить не можем. В гости тоже никого не зовем. Какие шашлыки в саду, когда тошнотворный запах стоит невыносимый?» — возмутилась Татьяна Сурина.

По словам Татьяны, проблема гораздо шире, чем версия с вышедшими из строя очистными. Женщина предположила, что в реконструкции нуждаются все канализационные сети города. Однако в этом еще предстоит разобраться.

ФАН и дальше будет следить за развитием событий.