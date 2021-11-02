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Нижегородцы купили двуногому косуленку инвалидную коляску
Общество
Нижегородцы купили двуногому косуленку инвалидную коляску
Prt Scr instagram.com  /  @greyhorse_pirogova

Владельцы нижегородского племенного завода купили детенышу косули инвалидную коляску. Животное осталось без двух ног и попало в заботливые руки Пироговых.

Историю малыша Темы ФАН рассказывал летом. В июле пожарный Александр Борков заметил у дороги израненного косуленка, перевязал ему остатки конечности и увез в ветклинику. Позже на лечение и восстановление трехногого пациента забрали супруги Пироговы — владельцы племенного завода «Серая лошадь».

«Одна нога у животного была ампутирована полностью, у второй — перебито сухожилие. Несмотря на старания ветеринаров, чуда не случилось. Ходить нога не стала, но выпрямилась. Тогда мы решили купить ему инвалидную коляску и переделали под нашего косуленка», — поделилась с ФАН Татьяна Пирогова.

Нижегородцы купили двуногому косуленку инвалидную коляску
Prt Scr instagram.com / @greyhorse_pirogova

Первые дни привыкания к большой и незнакомой конструкции выдались сложными. Детеныш-инвалид постоянно пугался коляски. Каждый шаг с новым «другом» он делал под чутким контролем сотрудницы завода.

«Тема вчера сделал первую пробежку с коляской. Каждый день будем заниматься с ним. Так он сможет бегать. А ночует он со своим сородичем Семой у нас в специально отведенном для детенышей-инвалидов домике. Спят там, а днем гуляют в нашем саду, едят то, что им вздумается — черноплодную рябину и морковь, отщипывают ветки яблонь. Хотя в основном до сих пор мы их кормим молоком с соски», — рассказала Татьяна.

Малышу Семе повезло больше, у него есть три ноги. Израненное животное тоже летом в поле нашел комбайнер. Косуленок смог подстроиться под новые условия и в коляске не нуждается.

«Животные, которые нуждаются в реабилитации, к нам с 2010 года поступают через министерство экологии. Обычно это травмированные лосята-сироты. Мы их лечим, ухаживаем за ними, а позже выпускаем на волю. Что касается Темы с Семой, они не смогут выжить в дикой природе. Поэтому пожизненно будут обитать в нашем саду», — рассказала собеседница.

В звериной семье Пироговых сотни разных животных и птиц: от коз и лошадей до маралов и благородных оленей.

«Основное направление нашего племенного завода — конный туризм. У нас есть свои поля с сельскохозяйственными культурами. Этих животных мы с мужем принимаем не ради денег, а ради их спасения. В наших планах также возродить популяцию северных оленей, которые когда-то обитали на территории Нижегородской области», — поделилась Татьяна Пирогова.

Ранее ФАН писал, что нижегородские зоозащитники ищут хозяев для местного Хатико. Пес больше года живет под лестницей в ожидании умершей хозяйки.

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