Нижегородский Хатико больше года ждет умершую хозяйку под лестницей

Нижний Новгород, 1 ноября. Нижегородские зоозащитники ищут семью для местного Хатико. Хозяйка пса умерла больше года назад. Только животное по сей день остается верным своей безвременно ушедшей кормилице и обитает недалеко от бывшего жилища — под ведущей в магазин лестницей.

По словам волонтеров, местные дали псу несколько кличек. Для одних он — Малыш, для других — Гарри, ну а третьи прозвали Хатико. После смерти хозяйки пес остался на улице. Его новое пристанище — ступени магазина в доме, где он раньше жил со своей хозяйкой.

«Они жили просто прекрасно. Он очень сильно любил свою хозяйку. После ее смерти квартира перешла наследникам, которые выдворили собаку на улицу. Зимой его заносило снегом так, что из сугроба только нос торчал. Но пес не уходит. Во вторую зиму ему будет тяжело. Синоптики обещают сильный холод», — рассказала ФАН зоозащитница Татьяна Акимова.

Впечатлившиеся грустной историей люди соорудили Хатико будку и утеплили ее одеялами. Только уличная жизнь сделала пса пугливым. Местная «банда» бродячих собак прониклась к нему уважением, а от незнакомцев он старается держаться на расстоянии.

vk.com / Наталья Зачинова

«Проблема в том, что Малыш сильно травмирован и передвигается на трех лапах. Но лечение в ветклинике мы не можем осилить. Хочется, чтобы такой верный и добрый пес наконец обрел свою семью. Если кто-то захочет принять его, ждем по номеру +79308043344», — добавила Татьяна.

По словам женщины, собаке нельзя долго оставаться на улице из-за активизировавшихся догхантеров. Местные жители, которые отказываются терпеть соседство с хвостатыми «бродягами», раскидывают по улицам лакомства с ядом.

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