Крыса напугала посетителей туалета нижегородского кремля

Нижний Новгород, 1 ноября. Нижегородцы сняли на камеру телефона крысу. Животное застряло в унитазе, расположенном в одном и общественных туалетов кремля. Видео появилось в паблике «Нижний Новгород. Без цензуры» соцсети «ВКонтакте.

«В выходные прогуливались по территории Нижегородского Кремля и в одном из общественных туалетов обнаружили вот это», — написал автор поста.

На кадрах крыса, судя по размерам, явно не страдающая от голода, пытается забраться в смывное отверстие унитаза. Безуспешные попытки грызуна покинуть общество человека вызвали неоднозначную реакцию подписчиков группы. Одни поздравили друг друга с новой фобией, другие проявили сострадание, ну а третьи не упустили шанс «удачно» пошутить.

«У нее же голова в унитазе застряла. Вызывайте скорее бригаду защитников животных с резаком по керамике!» — посоветовал Игорь В.

Ранее ФАН писал о «месте пыток» для животных. В Мордовии в поселке Николаевка неизвестные травят собак и сажают их на кол.