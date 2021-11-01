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Автобус с пассажирами пробил ограждение и едва не вылетел в реку в Нижнем Новгороде
Происшествия
Автобус с пассажирами пробил ограждение и едва не вылетел в реку в Нижнем Новгороде
Pr Scr vk.com  /  Нижний Новгород | Без цензуры

Нижний Новгород, 1 ноября. Маршрутка с пассажирами едва не угодила в реку в областном центре. «ПАЗ» с 10 пассажирами снес ограждение и остановился у края дороги.

Инцидент, чудом не унесший человеческие жизни, произошел на Нижне-Волжской набережной. По информации пресс-службы регионального МВД, водитель автобуса, следовавшего по маршруту №45, не удержал руль. Автомобиль снес ограждение, напоролся на железобетонный отбойник и остановился в нескольких десятках метров от Волги. Видео с места аварии появилось в паблике «Нижний Новгород. Без цензуры» в соцсети «ВКонтакте».

«В момент происшествия в салоне автобуса находились 10 человек. На настоящий момент за медицинской помощью никто не обращался», — сообщили в ведомстве.

Ранее ФАН писал о ДТП с двумя автобусами в Нижнем Новгороде. В аварии пострадали 24 человека.

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россия происшествия нижегородская область
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